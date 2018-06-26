Собянин: "Наше "Зарядье" вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF"

СЕГОДНЯ 20:12 2018-06-26T20:12:28+03:00

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Парк "Зарядье" внесен в шорт-лист архитектурной премии World Architecture Festival (WAF - Всемирный фестиваль архитектуры. - Прим. авт.).

"Наше "Зарядье" вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF, - сообщил сегодня, 26 июня, на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. - Эту награду называют "Оскаром" архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!".

Напомним, парк "Зарядье" у стен Кремля открылся 9 сентября 2017 года. В нем четыре природные зоны - степь, луг, северный ландшафт и смешанный лес с хвойными деревьями и березовой рощей.

Общая площадь парка - 10,2 гектара. Фишки "Зарядья" - "Парящий мост, Большой амфитеатр и концертный зал под уникальной крышей в виде "стеклянной коры", аттракцион "Полет над Москвой" в павильоне "Медиацентр", ледяная пещера и оранжерея "Флорариум" в павильоне "Заповедное посольство".