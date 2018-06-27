В Подмосковье задержали вора, попытавшегося ограбить дом в присутствии хозяев

СЕГОДНЯ 12:41 2018-06-27T12:41:46+03:00

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В Подмосковье удалось задержать вора, который попытался ограбить частный коттедж. Оказалось, что хозяйка особняка была дома, когда грабитель попытался взломать дверь и проникнуть внутрь.

К счастью, в доме была установлена сигнализация, и женщина сразу смогла подать сигнал службе безопасности. В результате, стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и смогли задержать вора.

Отмечается, что домушник, как только понял, что попался, попытался спрятаться за машиной владельцев дома. Однако был найдет бдительной охраной. При задержании он оказал сопротивление, из-за чего на него пришлось одеть наручники, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время полиция разбирается в этом происшествии, допрашивает вора и устанавливает его причастность к другим аналогичным преступлениям.