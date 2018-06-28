2018-06-28T11:15:52+03:00
Москва

Столичные поликлиники оборудовали табло электронной очереди

Мониторы для удобства посетителей появились во всех медучреждениях города
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Попасть к дежурному врачу можно без предварительной записиПопасть к дежурному врачу можно без предварительной записиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Табло электронной очереди к дежурному врачу установили во всех городских поликлиниках. Всего в медучреждениях появилось порядка 380 мониторов.

Сообщается, что на экранах пациенты могут видеть очередность и номер кабинета, куда необходимо пройти тому или иному посетителю. По словам главы городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, табло установили во всех поликлиниках, где это было возможно, а после завершения ремонта некоторых учреждений, экраны повесят и там.

Напомним, что попасть к дежурному врачу москвичи могут без предварительной записи. Чтобы посетить доктора, достаточно распечатать талон в с помощью инфомата или получить его у стойки информации в день обращения, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Благодаря табло пациенты в режиме реального времени смогут следить, сколько человек перед ними в очереди, и как скоро они смогут попасть в нужный кабинет, передает телеканал «360».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24