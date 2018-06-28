2018-06-28T17:25:51+03:00
Происшествия

В подмосковном ДТП погиб один человек

В аварии пострадал еще один взрослый и 3-летний ребенок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковной аварии погиб один человекВ подмосковной аварии погиб один человек
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Во время аварии в Подмосковье погиб один человек, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в Орехово-Зуевском районе Московской области на трассе «Москва - Егорьевск - Тума — Касимов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Авария случилась в четверг, 28 июня, в первой половине дня. Два автомобиля столкнулись на 61-м километре автодороги. Обстоятельства инцидента не уточняются.

Известно, что на место происшествия прибыли стражи порядка и медики. Врачи констатировали смерть одного из пострадавших. Кроме того, еще два человека получили ранения, один из них — трехлетний ребенок. Информации о госпитализации пострадавших не поступало, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В связи с происшествием в ведомстве призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах. Кроме того, автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим, передает сетевое издание m24.ru.

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