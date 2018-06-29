В подмосковном ДТП столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 11:58 2018-06-29T11:58:28+03:00

Один человек погиб, еще трое получили ранения

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В подмосковном Домодедово произошла крупная авария. Три машины столкнулись 181-м километре на трассе А-107. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства транспорта.

Инцидент произошел накануне вечером. Прибывшие на место происшествия врачи оказали необходимую помощь пострадавшим. О состоянии раненых не сообщается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В четверг, 28 июня, в Подмосковье произошло еще одно ДТП с трагическим исходом. В Орехово-Зуевском районе Московской области столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Одним из пострадавших оказался трехлетний ребенок. Известно, что медики оказали помощь попавшим в ДТП, однако о госпитализации раненых информации не поступало.