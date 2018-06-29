В Москве и Московской области продлили "жёлтый" уровень погодной опасности до 30 июня

СЕГОДНЯ 15:21 2018-06-29T15:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве и области продлили "жёлтый" уровень погодной опасности до 30 июня из-за сильного ветра и грозы. Синоптики уточняют, что ночью, 30 июня, небо будет облачным, местами следует ожидать кратковременные дожди и грозы.

Днём также небо будет хмуриться, осадки усилятся, а в некоторых районах прогнозируют град. Ветер восточный, с порывами - 5-10 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным прогностической карты предупреждений для ЦФО степень интенсивности опасных явлений отмечена жёлтым цветом (это означает, что погода потенциально опасна).

Региональная служба МЧС информирует о том, что жителям и гостям столицы при таких неблагоприятных условиях лучше оставаться дома с закрытыми окнами и форточками. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры и встроенные шкафы.

На улице же нужно держаться как можно дальше от шатких конструкций, деревьев и открытых местностей.

Напомним, что повышенный уровень погодной опасности в центральных регионах действует со вторника. Помимо высокой пожароопасности и жары к причинам теперь добавили сильные осадки и ветер.