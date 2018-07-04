В Москве бетономешалка протаранила 9 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:28 2018-07-04T10:28:58+03:00

Сам водитель не пострадал, чего не скажешь о машинах, попавших под бетономешалку. Фото: Люблино online/ vk.com

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Утром в среду, 4 июля, на юго-востоке Москвы бетономешалка протаранила сразу девять припаркованных вдоль дороги автомобилей. У счастью, в момент происшествия в легковушках никого не было, и в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в московском районе Печатники улице Полбина. Водитель крупногабаритной машины уснул за рулем, из-за чего транспорт сначала врезался в ближайшие машины, а затем перевернулся. При этом сам мужчина не пострадал и смог благополучно выбраться из кабины.

Очевидцы рассказали, что некоторые машины уже не подлежат ремонту, а восстановление только лишь одной иномарки обойдется порядка 400 тысяч рублей, передает телеканал «360».

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Движение по улице Полбина полностью перекрыто, передает сетевое издание m24.ru.