В дни ЧМ-2018 в столице заменили 600 сломанных лавочек

СЕГОДНЯ 11:26 2018-07-04T11:26:49+03:00

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Сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Разговор ожидаемо начался с главной темы последних недель - чемпионата мира по футболу. Матчи проходят в Москве и других городах России с 14 июня по 15 июля.

После каждой игры футбольные болельщики бурно празднуют победу своей сборной. Любимым местом гуляний фанатов стала Никольская улица в центре столицы. Ежедневно сюда приходят сотни тысяч людей. По словам Петра Бирюкова, Москва справляется с наплывом гостей ЧМ-2018.

- В столице давно сложилась система наведения порядка на улицах, в парках, в жилых кварталах, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - До чемпионата мы обновили около 80 мест гуляний и проведения ЧМ, где сейчас постоянно бывают москвичи, гости столицы, спортсмены, официальные делегации. И не только центр, но и весь город сегодня находится под постоянным контролем всех служб, в том числе и коммунальных.

- Содержание города – это не только чистота, это ещё и стабильная подача электричества, воды, работа канализации, городского транспорта, торговли, безопасность людей, - напомнил глава Комплекса городского хозяйства столицы. - Мы хотим показать гостям, что Москва – лучший город на земле. Пусть туристы и москвичи радуются спортивному празднику. А городские службы должны незаметно выполнять свою работу. Например, на улице сломали лавочку, а мы быстро ее заменили. С начала чемпионата около 600 лавочек пострадало, но мы тут же поставили новые.

При этом, как отметил Петр Бирюков, среди болельщиков есть и такие, кому хочется прихватить с украшенных улиц Москвы какой-нибудь сувенир.

- Гости столицы радуются, когда ночью бывают на Никольской, Большой Дмитровке, - сказал заместитель мэра столицы. - Многие хотят что-то увезти с собой домой на память. Некоторые даже снимают уличные украшения. Чаще всего это светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика. Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется добрый сувенир из Москвы.