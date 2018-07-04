На благоустроенных улицах Москвы стало больше туристов и подорожала недвижимость

СЕГОДНЯ 11:27 2018-07-04T11:27:48+03:00

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Сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, за последние восемь лет в Москве созданы сотни комфортных городских пространств.

- По новым стандартам в течение ближайших пяти лет должны обновиться почти 24 тысячи дворов, - сказал заммэра столицы. - За прошедшие четыре года уже 327 улиц или более 315 километров приведены в идеальное состояние.

При этом благоустроенные улицы уже меняют экономику города.

- Вложения в благоустройство окупились в течение года, - отметил Петр Бирюков. - На отремонтированных улицах посещаемость торговых точек выросла примерно на четверть. Количество туристов - в два раза. Цена недвижимости, в том числе, жилья – на 6 – 7 процентов. В начале 2008 года на этих улицах находилось 12,5 – 15 % свободных коммерческих площадей. А сегодня их уже 3,5%.

Напомним, ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что на благоустройство улиц в центре Москвы в 2017 году потратили 56 миллиардов рублей. А на этот год, по его словам, в ремонт локальных участков в нескольких районах столицы планируют вложить меньшую сумму - примерно 30 миллиардов рублей.