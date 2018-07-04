К осени в Москве отремонтируют 80 парков

СЕГОДНЯ 11:28 2018-07-04T11:28:50+03:00

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В столице продолжается благоустройство парков. До конца лета обновят более 80 мест отдыха. Об этом сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- Несмотря на проходящий сейчас в городе чемпионат по футболу, мы продолжаем работы по благоустройству, - сказал заммэра. - Конечно, в центре города сейчас ремонтируем меньше, но в остальных районах занимаемся и благоустройством дворов, и ремонтом асфальта. Только парков в этом году обновим по 82 адресам.

До 1 августа приведут в порядок участок площадью 30 гектаров около главного входа ВДНХ и 17 фонтанов на самой выставке.‬

- ‪В этом году новые пешеходные зоны появятся около метро «Улица 1905 года», в переулках рядом со Спасоглинищевским переулком, - сообщил ‬в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ‪Петр Бирюков. - В парке Горького откроется дополнительный вход с Ленинского проспекта между институтом стали и сплавов и Первой градской больницей. Все адреса мы выбирали вместе с жителями во время опроса в проекте «Активный гражданин». Потом у горожан меняется отношение к городу. Каждый москвич считает: «Это моя улица, это мой дом».‬

Заместитель мэра привёл в пример болельщиков проходящего сейчас в Москве чемпионата по футболу. По его словам, зрители - и горожане, и туристы - нередко сами выносят мусор со своих мест после игры.

- Сейчас матчи в столице проходят на двух стадионах – «Лужники» и «Спартак», - сказал Петр Бирюков. - После игры зрители уходят со стадиона, трибуны и ложи пустеют. Мы стали замечать, что болельщики сами начинают убирать за собой мусор, пластиковые стаканчики. Первое время было непонятно, что это такое. Оказалось, наши зрители и особенно болельщики из-за рубежа видят, какая вокруг чистота, и стараются не сорить.