В столице восстановят все упавшие во время ураганов деревья

СЕГОДНЯ 11:29 2018-07-04T11:30:03+03:00

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В Москве по программе «Миллион деревьев» за последние годы появились порядка 350 тысяч деревьев и более 1 миллиона 300 тысяч кустарников. Об этом сегодня, 4 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- В этом году на общественных пространствах – в пешеходных зонах, скверах - высадим порядка 12 тысяч деревьев, - сказал заммэра. - Кроме того, за два года в Москве из-за шквалистых ветров с грозой мы потеряли много деревьев. Только в прошлом году порядка 40 тысяч деревьев. Не переживайте, каждое упавшее дерево восстановим. Помимо этого, к осени 82 парка будут капитально отремонтированы или вновь построены.

При этом глава Комплекса городского хозяйства объяснил, почему в столице высаживают импортные деревья.

- За последние пять лет из 350 тысяч высаженных в столице деревьев всего 12 тысяч приехали из питомников Германии, - сообщил Петр Бирюков. - Согласитесь, это небольшой процент. Остальные саженцы - отечественные.

Специалисты исследовали, какие деревья на Тверской улице и Садовом кольце сразу будут цвести и радовать горожан. Выяснилось, если мы высадим 10 - 12-летние деревья, то придется долго ждать их роста, цветения. Поэтому город закупил 35 - 45-летние крупномеры. Они выращиваются в питомниках по особой технологии, с периодической пересадкой, ростом корня в клубке. Все прижились и растут. А у отечественных питомников таких крупномеров для города пока нет. Молодые деревья в возрасте до 20 лет мы покупаем в российских питомниках для посадки во дворах, в парках.