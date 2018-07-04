Библиотеки Москвы вновь раздают списанные книги

СЕГОДНЯ 14:34 2018-07-04T14:35:15+03:00

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На сайте акции «Списанные книги» (knigi.bibliogorod.ru) началась очередная раздача ненужных городским библиотекам изданий. Напомним, с прошлого года книгохранилища столицы бесплатно отдают желающим зависшие еще со времен Советского Союза собрания сочинений и отдельные тома, ветхие книжки и лишние дубликаты, а также редко используемую читателями литературу. В списке - отечественные и зарубежные авторы, как для взрослых, так и для детей, альманахи, словари. Иногда попадаются и редкие книги. Например, во время прежних акций под раздачу попали букинистическое издание «Занимательной физики» Якова Перельмана, редкие тома из собрания сочинений Достоевского, давно не переиздававшиеся произведения Лидии Гинзбург и Александра Грина.

Сейчас москвичи могут выбирать нужные книжки из 127,6 тысяч изданий. К примеру, в списке - «Как закалялась сталь» Островского, «Коварство и любовь» Шиллера, «Мертвые души» Гоголя, «Духless: Повесть о настоящем человеке» Минаева, «Старик Хоттабыч» Лагина, сборник «100 вопросов и ответов по истории» и даже издание федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».

Акция продлится до ноября. Для участия нужно зарегистрироваться на портале списанные-книги.рф, забронировать издание и самому забрать его в течение трех дней. В сутки можно бронировать не больше 10 книг. Всего с прошлого года горожане унесли домой из библиотек уже около 382 тысяч списанных книг.