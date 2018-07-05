2018-07-05T11:27:17+03:00
Москва

Москва попала в топ мегаполисов по уровню знаний школьников

В столице наблюдаются положительные изменения в системе образования
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Московские школьники оказались одними из самых эрудированных в миреМосковские школьники оказались одними из самых эрудированных в миреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Москва вошла в список мегаполисов, где школьники обладают максимально широким спектром знаний. Кроме российской столицы в топ лучших вошли Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио. Знания учащихся средних школ в этих городах эксперты признали наиболее полными.

Эксперты международной консалтинговой группы отмечают положительные изменения в образовательной системе в российской столице. Аналитики оценивали знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов. Оказалось, что 42% столичных школьников ходят в спортивные секции, 30% — в кружки культурной направленности, а 29% предпочитают техническое творчество, передает телеканал «360».

Специалисты отметили, что московские школьники проявляют интерес к инженерным и медицинским классам. Кроме того городские школы предоставляют ученикам возможность получить предпрофильное образование и познакомиться с азами различных профессий, передает сетевое издание m24.ru.

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