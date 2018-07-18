В Москве такси въехало в столб, трое человек погибло

СЕГОДНЯ 14:08 2018-07-18T14:08:58+03:00

Полиция выясняет все подробности жуткого ДТП на юго-востоке Москвы, в котором погибло три человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В результате ДТП с такси, которое произошло утром, 18 июля, на юго-востоке Москвы, погибли три человека.

Авария произошла на Ташкентской улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, водитель попавшего в ДТП автомобиля не справился с управлением.

"Водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентской в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие медики, констатировали смерть водителя такси и двух его пассажиров. Это уроженцы Киргизии с российским гражданством.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются все детали инцидента, пишет сайт argumenti.ru.

В то же время, по информации сайта «Пятого канала», очевидцы трагедии рассказали, что двое пассажиров такси были знакомы с водителем, который в момент поездки был не на работе, а просто подвозил их.