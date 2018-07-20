2018-07-20T16:59:05+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018

Каждый час в нее входило до 7000 человек
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Самой популярной станцией в период Чемпионата мира стала "Лубянка"Самой популярной станцией в период Чемпионата мира стала "Лубянка"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комфортнее всего прибывать в центр иностранным болельщикам было на станцию метро "Лубянка". Об этом 21 июля журналистам сказал Роман Латыпов, первый заместитель начальника ГУП "Московский Метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе.

- Самой популярной станцией в период Чемпионата мира стала "Лубянка". Она пропускала на вход до 5-7 тысяч человек каждый час, - сказал Роман Латыпов.

Также популярными стали и станции, которые расположены рядом с достопримечательностями города и футбольными объектами. Это 28 станций, в их числе Охотный ряд, Площадь Революции, Спортивная.

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