В центре Москвы прошла акция против изменений пенсионного законодательства

СЕГОДНЯ 15:58 2018-07-28T15:58:20+03:00

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В субботу, 28 июля, в центре Москвы состоялась согласованная акция КПРФ против изменений пенсионного законодательства. По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, в мероприятии приняли участие 6,5 тысячи человек.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек. Нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в пресс-службе.

Всего на проспекте Академика Сахарова должны пройти две акции на этих выходных. К участию в каждой из них заявлено до 10 тысяч человек. Кроме представителей КПРФ, в акции приняли участие представители профсоюзов, входящих в Конфедерацию труда России, движения "Левый фронт" и других организаций, передает ТАСС.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе. Документ, в частности, предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Второе чтение состоится осенью, обсуждение этой инициативы продолжается. Срок представления поправок определен с 18 августа до 24 сентября.