2018-07-30T14:35:47+03:00
Москва

Бесплатные открытые кинотеатры откроются 1 августа 2018 года в Москве

В городе появится 30 бесплатных открытых кинотеатров
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Открытый кинотеатр в саду «Эрмитаж».Открытый кинотеатр в саду «Эрмитаж».Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве 1 августа открываются бесплатные кинотеатры на свежем воздухе. Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет на 30 площадках. Эти кинотеатры будут работать вплоть до 9 сентября. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Отмечается, что открытые кинотеатры будут разбросаны по всему городу.

«Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», - цитирует Кибовского сетевое издание m24.ru.

По словам чиновника, на площадках будут проходить и другие развлекательные мероприятия, в том числе, мастер-классы и творческие встречи. Ткрытые кинотеатры будут работать со среды по воскресенье, в будни с 11 утра, а в выходные с 10 утра до 22:00.

Отмечается, что каждый кинотеатр рассчитан на 200 зрителей, однако на площадку можно приходить со своими стульям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Москвы прошла акция против изменений пенсионного законодательства
Через МЦК пройдут четыре новых пешеходных перехода
Главный медицинский инспектор ЧМ-2018 высоко оценил работу медиков Москвы
В Москве трехмесячный ребенок обварился из-за сломавшейся пароварки
В Подмосковье водитель-лихач сбил полицейского
Южный дублер Кутузовского проспекта построят через два года
В Москве медицинские вертолеты перешли на постоянные круглосуточные вылеты
Клумбы на столичных улицах украсят цветами бегонии
Для спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» построят стрелковую галерею
«Пряничный» домик в центре Москвы стал памятником архитектуры
Предприниматели Москвы передадут в мэрию лучшие инициативы с «форума идей»
В столице станет больше медиков со статусом «Московский врач»
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период
Парк технических видов спорта начали строить в Печатниках
Иностранцы обращаются в «скорую помощь» Москвы чаще всего на английском и испанском
В столице стало меньше нарушений в работе летних кафе
В ландшафтном парке «Митино» открылся музей археологии
Из Жуковского в Калининград с «Уральскими авиалиниями»
Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018