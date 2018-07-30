Бесплатные открытые кинотеатры откроются 1 августа 2018 года в Москве
В Москве 1 августа открываются бесплатные кинотеатры на свежем воздухе. Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет на 30 площадках. Эти кинотеатры будут работать вплоть до 9 сентября. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Отмечается, что открытые кинотеатры будут разбросаны по всему городу.
«Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», - цитирует Кибовского сетевое издание m24.ru.
По словам чиновника, на площадках будут проходить и другие развлекательные мероприятия, в том числе, мастер-классы и творческие встречи. Ткрытые кинотеатры будут работать со среды по воскресенье, в будни с 11 утра, а в выходные с 10 утра до 22:00.
Отмечается, что каждый кинотеатр рассчитан на 200 зрителей, однако на площадку можно приходить со своими стульям.