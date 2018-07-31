МЧС рекомендует москвичам купаться в водоемах с телефоном

СЕГОДНЯ 12:59 2018-07-31T13:00:50+03:00

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Сотрудники МЧС рекомендуют купающимся москвичам брать с собой в воду мобильный телефон в вакуумном пакете. Спасатели уверены, что гаджет может помочь тонущему человеку, если он сам не сможет выбраться на берег или позвать на помощь.

Как сообщил руководитель отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС по Москве Александр Гоков, в связи с жаркой погодой отмечается большое количество происшествий на воде.

Спасатели отмечают, что если нет сил плыть дальше, не стоит паниковать. В первую очередь необходимо осмотреться на случай, если поблизости есть кто-то, у кого можно попросить помощи. Если рядом никого нет, необходимо держаться на воде, широко раскинув руки. Если поблизости есть какой-то объект, например буек, лучше подплыть к нему, чтобы можно было за что-то держаться, передает телеканал "360".

На случай сведения в воде руки или ноги полезно иметь при себе булавку, укол поможет вернуть конечности чувствительность, передает сетевое издание m24.ru.