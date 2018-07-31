Порядка 850 человек в Подмосковье пожаловались за минувшую неделю на укусы клещей

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-31T13:35:32+03:00

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В Подмосковье за минувшую неделю с жалобами на укусы клещей к медикам обратились порядка 850 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что примерно четверть пострадавших — дети.

«За прошедшую неделю в медицинские организации Московской области обратились 845 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 207 детей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты напомнили жителям региона, что всем, кто обнаружит на себе паразита, необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение. Здесь врачи смогут исследовать клеща на предмет инфекции, благодаря чему получится назначить пациенту соответствующее лечение. Отмечается, что и само извлечение клеща лучше доверить профессионалам, а не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно. За помощью специалситов можно обратиться в поликлинику или травмпункт.