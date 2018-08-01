Льготный проезд на пригородных поездах вступил в силу для московских пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:04 2018-08-01T13:04:53+03:00

С 1 августа в силу вступили льготы на проезд в электричках Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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С 1 августа московские пенсионеры и другие категории льготных граждан получили право бесплатного проезда в электричках. Со среды сервисом могут воспользоваться порядка 1,6 миллиона москвичей.

Согласно вступившим в силу изменениям, бесплатный проезд для льготников действует во всех электричках. Кроме того, число бесплатных проходов не ограничено.

Отмечается, что для оформления бесплатного билета пассажирам льготных категорий необходимо предъявить карту москвича. Опция распространяется на поездки и на скоростных поездах, и на экспрессах. Дальность поездки не ограничена, главное условие – наличие на направлении пересадочного сообщения с Москвой, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на сайт Сергея Собянина.

При первом обращении кассир перепрограммирует карты. А при последующих поездках получить билет можно будет не только в кассе, но и в автомате, передает сайт «Дни.ру».