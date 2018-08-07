2018-08-07T11:53:51+03:00
Московская жизнь

В столице сточные воды чистят с помощью водного гиацинта эйхорнии

Цветы снижают количество вредных веществ в специальных водоемах
Светлана ВОЛКОВА
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На некоторых очистных сооружениях «Мосводостока» доочистку поверхностных сточных вод проводят гидроботаническим способом - с помощью водного гиацинта эйхорнии. Этот цветок не требует летом специального ухода. Достаточно лишь правильно разместить его в пруду на солнечном месте. А зимой растение убирают. Как только температура воздуха опускается ниже 12 градусов, специалисты «Мосводостока» переносят растение в теплицу на «зимовку». Технология используется с 2011 года.

- В этом году водный гиацинт высажен более чем на 45 водных объектах столицы, - сообщили в пресс-службе «Мосводостока». - С начала лета появилось более 11 тысяч новых растений. С помощью листьев эйхорния использует для фотосинтеза углекислый газ, а с помощью корневой системы и контактирующих с водой листьев усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные углеводы, аминокислоты и другие вещества.

Лаборатория «Мосводостока» проводит аналитический контроль химического состава воды до и после доочистки эйхорнией. Специалисты оценивают качество воды по 7 ингредиентам - взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, показатели БПК, сульфаты, азот. Исследования показывают, что цветы помогают снизить количество вредных веществ в сточных водах.

Кроме того, эйхорния может быть использована для выработки тепла, а ее отработанная биомасса может применяться как ценная пищевая добавка для крупного рогатого скота.

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