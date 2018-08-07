2018-08-07T12:06:16+03:00
Московская жизнь

В центре Москвы обновят деревянную усадьбу, пережившую пожар 1812 года

Зданию вернут первоначальный вид
Светлана ВОЛКОВА
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К лету 2019 года реставраторы планируют завершить восстановление деревянного дома с мезонином в Елоховском проезде в Басманном районе Москвы. Построенное накануне войны с Наполеоном здание пережило пожар 1812 года. Теперь старинной усадьбе вернут первоначальный вид. На фасадах появятся ниши и чугунные решетки. Внутри восстановят лепнину на потолках и отреставрируют печь, покрытую старинными изразцами в стиле «Московия».

В разное время дом был частью усадьбы, общежитием и даже редакцией журнала. По оценке экспертов, это редчайший образец деревянной застройки Москвы конца XVIII - начала XIX века. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

- Несмотря на то, что с момента постройки усадьбы прошло больше 200 лет, она сохранила свой первоначальный архитектурный облик, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Специалисты укрепляют каменный фундамент дома и его кровлю, расчищают и реставрируют все деревянные конструкции самого здания и мезонина, то есть надстройки над серединой дома, в том числе несущие балки и венцы - углы деревянных срубов. Учитывая большие очаги поражения древесины гнилью, эти элементы требуют кропотливой работы, их восстанавливают по особой технологии, частично меняют и покрывают защитным раствором. Кроме того, воссоздадим исторический вид фасада дома. На нем появятся ниши над окнами и чугунные решетки, а на печных трубах - дымники.

По его словам, интерьеры усадьбы тоже отреставрируют. Скоро приступят к восстановлению лепного декора потолков и возвращению анфиладного, то есть сквозного, коридора через все комнаты. Его заложили в советское время для того, чтобы разместить в комнатах отдельные конторы.

До конца 1970-х годов здесь находилось общежитие железнодорожников, затем - строительно-монтажное управление и редакция журнала. С конца 2000-х дом пустует. После реставрации его планируют приспособить под современные нужды.

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