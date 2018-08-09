2018-08-09T15:43:10+03:00
Московская жизнь

В центре Москвы нашли артефакты XVII - XIX веков

Старинные вещи откопали во время благоустройства улиц
Светлана ВОЛКОВА
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В центре Москвы в Малом Златоустинском переулке и на Новослободской улице на месте церкви Трех Святителей найдены артефакты, возраст которых составляет от 150 до 350 лет. Их откопали во время благоустройства улиц. В основном это старинные мелочи и вещи, которыми пользовались ежедневно.

На Новослободской улице, среди недавно открытых руин церкви Трех Святителей, археологи нашли место, где располагался престол. Он был в алтарной части и размещался по оси храма. Это квадратный проем в черновом полу, 90 сантиметров в длину и столько же в ширину. По краям он был выложен кирпичом.

В Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили семь предметов - половинку перстня, фрагмент бубенчика и литую пуговицу-гирьку. Эти находки датируются XVII - XVIII веками. Среди находок - орнаментированный наперсток и керамический чубук (стержень) турецкой курительной трубки, датируемые XVIII веком, железную обувную подковку XVIII - XIX веков и основание фарфорового подсвечника XIX века. Все эти артефакты после тщательного исследования передадут в коллекции городских музеев. А церковный престол археологи пока планируют изучить.

- Раскопки на московских улицах приносят все новые и новые интересные находки, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Во время программы благоустройства в этом году археологи нашли уже более пяти тысяч артефактов, среди которых больше всего различных предметов быта.

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