В "Зарядье" москвичи активно занимаются сексом

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-10T13:16:02+03:00

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Новый парк "Зарядье" настолько комфортный и красивый, что сюда приходят не только сделать селфи, отдохнуть с детьми и посмотреть на редкие виды растений. Некоторые гости парка не могут сдержаться и занимаются сексом прямо под березами, на газонах и удобных широких лавочках.

- У нас в "Зарядье" сейчас наблюдают небывалое количество случаев занятий сексом посетителями парка, - рассказал журналистам главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Как объяснил главный архитектор, эти случаи могут быть связаны с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно. Напомним, недавно москвичи сняли на видео секс парочки на детских качелях в новом парке "Горки", а также в вагоне метро, где пенсионер обругал молодых людей и попросил прекратить извращения.