На Северо-Восточной хорде запустят три новых участка

14 Авг. 15:02 2018-08-14T15:02:38+03:00

Водители смогут прокатиться по трассе уже в течение месяца

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Три участка Северо-Восточной хорды планируют открыть в Москве в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Буквально в ближайшие недели планируется открытие участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, - заявил глава Стройкомплекса столицы. - Кроме того, в начале осени предполагается запустить движение по начальному и конечному участкам хорды - от Фестивальной до Дмитровского шоссе и от проспекта Энтузиастов до МКАД.

По словам заместителя мэра, запуск движения по этим участкам хорды серьезно разгрузит МКАД и вылетные магистрали на севере и востоке Москвы. Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАДе на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Всего в этом году в Москве планируют построить порядка 120 километров дорог. При этом с начала 2018 года более 50 километров дорог уже запустили.

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