2018-08-15T12:08:29+03:00
Москва

В Москве на крышах районных центров появятся летние террасы

Здесь установят шезлонги с зонтами от солнца и оборудуют цветники
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве на крышах зданий оборудуют летние верандыВ Москве на крышах зданий оборудуют летние верандыФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве на крышах 25 районных центров шаговой доступности обустроят открытые террасы. Здесь планируется организовать зоны отдыха с цветниками и шезлонгами.

Сообщается, что вход на эти террасы будет бесплатным. При этом здесь будут работать киоски с напитками и закусками. Для посетителей установят столики, защищенные зонтами от солнца. Здесь же для создания атмосферы высадят на декоративные клумбы сезонные цветы и кустарники.

Добавим, что районные центры создаются на местах бывших советских кинотеатров. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, в реконструкции участвует 39 зданий, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

В новых культурно-досуговых районных центрах будет все необходимое для отдыха как всей семьей, так с друзьями. Здесь появятся кинотеатры, кафе и магазины. Предполагается, что эти центры станут местами притяжения местного населения, как это было в советское время, передает телеканал «360».

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