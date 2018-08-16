В список лучших изобретений России 2017 года попала разработка московских врачей

16 Авг. 13:43 2018-08-16T13:43:58+03:00

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Специалисты научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского Департамента здравоохранения Москвы разработали уникальную систему лечения и реабилитации тугоухости у пациентов с отосклерозом. Ноу-хау попало в «100 лучших изобретений России в 2017 году». По данным специалистов, заболевание, которое может привести к полной глухоте, диагностируется в среднем в 12% случаев среди населения всего мира.

Столичные врачи придумали новый способ реабилитации и лечения таких пациентов. Сюда входит высокоточная диагностика, консервативное лечение активной стадии и высокотехнологичное хирургическое лечение в зависимости от характера тугоухости. Большинство специалистов в диагностике и лечении отосклероза не применяют компьютерную томографию височных костей и инактивирующую терапию - витамины, препараты кальция, фтора. Это в 10% ведет к рецидиву тугоухости после операции и проблемам при выполнении кохлеарной имплантации.

- Разработка подразумевает обязательное проведение компьютерной томографии височных костей, комплексное лечение и применение современных высокотехнологичных методик стапедопластики - хирургической операции по восстановлению слуха, - рассказал Андрей Крюков, директор научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского. - А также при необходимости - кохлеарной имплантации. Именно такие алгоритмы лечения и реабилитации показывают наибольшую эффективность. Наши врачи помогают пациентам восстановить слух или как минимум максимально компенсировать его нарушения.

Алгоритм, разработанный и запатентованный врачами института отоларингологии имени Свержевского, уже применяется, а лечение доступно москвичам в рамках ОМС. Среди других изобретений столичных медиков - методика быстрого восстановления работы желудочно-кишечного тракта без операций и медикаментов с помощью резонансной электростимуляции. Ее разработали и запатентовали в мае 2018 года врачи университетской клиники при больнице имени Вересаева Департамента здравоохранения Москвы. Методика уже используется при лечении пациентов в столице.

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