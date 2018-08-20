2018-08-20T14:53:18+03:00
Московская жизнь

Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей

Таких показателей столичные власти добились за полгода
Светлана ВОЛКОВА
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Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018-го составили 48,4 миллиарда рублей.

- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в 1,3 раза, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, увеличение налоговых доходов во многом связано с активным развитием индивидуального предпринимательства (ИП) в городе. Общее количество ИП в Москве, в том числе использующих упрощенную систему налогообложения, с июня прошлого года увеличилось на 11,2 процента, превысив 300 тысяч.

«Упрощенная система налогообложения выгодна предпринимателям, - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов. - Например, для применяющих эту систему организаций и ИП в обрабатывающих отраслях, занимающихся научными исследованиями или оказывающих социальные услуги, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, установлена пониженная ставка налога в размере 10 процентов».

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