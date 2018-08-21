2018-08-21T14:01:14+03:00
Общество

По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке

Такое решение приняли столичные власти
Светлана ВОЛКОВА
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С 1 сентября этого года аспиранты московских вузов смогут ездить на метро и наземном общественном транспорте по льготным ценам.

- К нам неоднократно обращались аспиранты вузов и просили восстановить справедливость, поскольку студенты и ординаторы пользуются льготами для проезда на общественном транспорте, а аспиранты - нет, - сказал мэр Сергей Собянин сегодня, 21 августа, на заседании президиума правительства Москвы. - Теперь мы принимаем такое решение о льготном проезде.

С первого дня нового учебного года-2018, то есть уже на следующей неделе, аспиранты (адъюнкты) очной формы обучения получают льготы на проезд в метро, на МЦК, наземке (автобусы, троллейбусы, трамваи) и в пригородных электричках. Теперь для них цены на проездные снизятся так:

- на метро в месяц - 380 рублей (сейчас - 2075 руб.)

- на наземный транспорт - 250 руб. (сейчас - 1080 руб.).

То есть у аспирантов будут такие же скидки, как сейчас у школьников, студентов и ординаторов. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, новшество коснётся 50 тысяч человек. Для этого аспирантам будут выдавать социальные карты с правом льготного проезда.

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