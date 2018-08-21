2018-08-21T15:54:57+03:00
Московская жизнь

Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание

В нем разместят учебные классы, концертный зал и музей
Светлана ВОЛКОВА
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В 2019 году в детской школе искусств № 58 имени Глинки откроется новое здание. Его построят по адресу: улица Гурьянова, дом 83А в районе Печатники на юго-востоке Москвы.

- Уже получено разрешение на строительство, идут подготовительные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас музыкальной школе приходится арендовать здание у Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря. Строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства. В новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки. Сейчас он занимает всего семь квадратных метров.

Учащиеся и сотрудники переедут в новое современное здание со зрительским и демонстрационным комплексами. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 0,48 гектара. Общая площадь здания - 3 490 квадратных метров.

В подвале здания разместится склад для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций. На первом этаже - классы для занятий, медицинский кабинет, буфет, гардеробные. На втором этаже - музей с камерным залом на 42 места, классы для занятий, класс хореографии. На третьем этаже - концертный зал на 300 мест с артистическими комнатами, классы для занятий, комнаты хранения инструментов. На четвертом этаже - аппаратная, второй свет концертного зала, классы для занятий и библиотека. В зрительных залах обустроят места для инвалидов, специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проект здания уже утвержден. «В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектуре фасада отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза - небольшой законченный музыкальный отрывок из хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)», - добавил Андрей Бочкарев.

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