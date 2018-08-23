Резиновая лодка столкнулась с баржей на Москве-реке

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-23T09:46:58+03:00

В лодке находилась супружеская пара. Женщина пробыла в воде около 50 минут, мужчину до сих пор не нашли

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ЧП произошло в Подмосковье. На Москве-реке столкнулась резиновая лодка и баржа. Сообщается, что один человек погиб.

Авария произошла на месте слияния Москвы-реки и Оки в Коломенском районе. Лодка влетела в грузовую баржу.

- Один человек погиб, второго удалось спасти, - сообщают в экстренных службах.

Известно, что в лодке находилась семейная пара с собакой. Женщину удалось спасти, от удара ее и супруга выбросило за борт. Пострадавшая пробыла в воде около 50 минут, на сушу ее вытащили спасатели. Мужчину до сих пор не удалось обнаружить. О судьбе животного также пока ничего неизвестно, сообщает "Пятый канал".

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы. Силовикам предстоит установит все обстоятельства произошедшего.

Сайт kp.ru сообщал об еще одной трагедии на Москве-реке, которая произошла несколько лет назад. Два шестиметровых скоростных спортивных катера столкнулись недалеко от подмосковного развлекательно-торгового центра «Крокус-сити», расположенного рядом со станцией метро «Мякинино». Происшествие закончилось множеством погибших и пострадавших. Были и те, кому удалось выжить чудом.

Этим летом в Волгограде у здания речпорта столкнулись прогулочный катамаран и грузовая баржа, 11 человек погибли.