В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-25T13:11:17+03:00

В результате трехлетняя девочка от полученных травм скончалась на месте Фото: Влад КОМЯКОВ

Еще один мужчина пострадал - его срочно направили в реанимацию

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ДТП произошло в Московской области - в селе Мамонтово Ногинского района. Утром в субботу местный житель шёл со своей внучкой по улице. Держал ее за руку. И начал переходить дорогу (в разрешенном месте). В это время на трассе появился старый «Жигуленок» (точную марку сейчас уточняют в пресс-службе областного управления МВД, - прим. авт).

- Вместо того, чтобы притормозить и пропустить пешеходов, водитель продолжил движение, - сообщили «КП» в полиции. - В результате трехлетняя девочка от полученных травм скончалась на месте. А ее дедушку срочно отвезли в больницу. Он сейчас в реанимации.

Известно, что водитель 1945 года рождения. С места происшествия скрываться не стал. И, дождавшись приезда полицейских, начал давать показания.

Среди основных версий - это неисправность автомобиля, вождение в нетрезвом виде и то, что водитель мог не справиться с управлением.

Очевидцы уже начали публиковать впечатления от увиденного в социальных сетях. Один из них, например, написал:

- В Мамонтово жесть. Двое в крови на асфальте, «пятерка» сбила, видимо. Ждут скорой.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в полиции. - Ведётся проверка.