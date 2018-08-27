В центре Москвы появилась новая пешеходная зона

СЕГОДНЯ 11:59 2018-08-27T11:59:13+03:00

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В центре Москвы завершились основные работы по благоустройству Лесной улицы и прилегающих к ней переулков. Благодаря этому в городе появится еще одна пешеходная зона, где жители и гости города смогут с комфортом гулять. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Эксперт рассказал, что в настоящее время площадь благоустройства составила девять гектаров. Здесь уже проложена кабельная и ливневая канализация. На осень запланирована высадка порядка 130 деревьев. А вот весной следующего года здесь посадят еще и кустарники.

Почти 400 фонарей освещают теперь Лесную и близлежащие переулки, прогулки по этому кварталу, находящемуся вблизи Тверской улицы и недавно благоустроенной площади Тверской заставы у Белорусского вокзала, в вечернее время станут комфортнее и безопаснее», - цитирует сообщение пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы РИАМО.

Вдоль тротуаров здесь уже высадили газоны и установили урны и скамейки. Сами мостовые выложили плиткой, пишет ФАН.