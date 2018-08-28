2018-08-28T12:59:04+03:00
Москва

Электронные учебники могут появиться в подмосковных школах в ближайшие шесть лет

Учебные заведения региона готовы в 1 сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подмосковные школы готовы к 1 сентябряПодмосковные школы готовы к 1 сентябряФото: Эдуард КАРИПОВ
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Все школы Подмосковья готовы к началу учебного года. Об этом сообщила министр образования региона Марина Захарова. В этом году учеников примут более 1,5 тысяч областных школ.

При этом в Подмосковье продолжает снижаться количество школьников, общающихся во вторую смену. с 2013 года удалось уменьшить этот показатель с 11% до 6%. Полностью эту проблему планируется решить в ближайшие пять лет, передает телеканал «360».

Кроме того в течение шести лет во всех школах региона планируется внедрить электронные учебники. Пилотный проект стартовал в нескольких муниципалитетах в 2017 году и показал хорошие результаты.

«Мы считаем, что одинаковые возможности выбрать электронный носитель или бумажный у учеников, родителей и учителей, возможно, будет через шесть лет, но сегодня жизнь в этом направлении развивается так быстро, что, возможно, это произойдет и раньше», - приводит слова Захаровой РИАМО.

По ее словам, сейчас электронными учебниками пользуются ученики средней школы, а также учащиеся профильных классов.

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