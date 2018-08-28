2018-08-28T17:24:34+03:00
Происшествия

Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге

Случайные свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь
Ася РОМАНЧУК
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Пострадавшая доставлена в больницуПострадавшая доставлена в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла в подмосковном городе Чехов.

На пешеходном переходе водитель сбил женщину, но останавливаться виновник ДТП не стал, поспешил скрыться с места аварии.

Случайных прохожий обнаружил женщину и вызвал скорую помощь и полицейских.

-Я шел на работу, когда увидел лежащую женщину возле остановке «Шведский». Предполагаю, что ее сбил водитель на Renault, который недавно получил права, - сообщил очевидец происшествия.

Теперь нарушителю грозит наказание за ДТП, скорее всего, его лишат прав на длительный срок, сообщает «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал об еще одной аварии на пешеходном переходе. В Москве напротив дома 13/2 по Алтуфьевскому шоссе. Водитель арендованной у сервиса Anytime черной Skoda Octavia на высокой скорости проскочил на красный и сбил на «зебре» трех пешеходов. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Позже установить его удалось по записям с камер видеонаблюдения.

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