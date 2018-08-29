Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-29T11:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Столичные власти завершают оформление разрешительной документации, необходимой для ввода в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На сегодня все строительные работы на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро с семью станциями полностью завершены. Участок подключен ко всем системам жизнеобеспечения, а также модулям безопасности и транспортной автоматики. Накануне, во вторник, 28 августа, финальный тестовый поезд прошел всю дистанцию нового участка «желтой» линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», завершив тем самым его окончательную обкатку, подтвердив готовность новых тоннелей, станций и систем к приему пассажиров.

Завершение оформления всей необходимой для запуска нового Солнцевского радиуса метро документации займет около суток. Торжественная церемония открытия 7 станций Калининско-Солнцевской линии с участием мэра Москвы Сергея Собянина запланирована ‪на четверг, 30 августа‬.

Новый участок Калининско-Солнцевской ветки длиной более 14 километров включает в себя станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Одновременный запуск сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».