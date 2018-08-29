В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-29T11:49:25+03:00

Все работы завершат к началу сентября

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В столице продолжается ремонт асфальта, тем более, что погода позволяет.

В центре Москвы ремонтные бригады Комплекса городского хозяйства обновляют асфальтобетонное покрытие в некоторых переулках, где истек его гарантийный срок службы.

Рабочие предприятия «Автомобильные дороги» отремонтировали дорожное полотно на Хитровском, Певческом и Подколокольном переулках. Всего почти 11 тысяч квадратных метров проезжей части и 5 тысяч квадратных метров тротуаров.

К началу сентября планируется закончить работу еще по пяти адресам, вошедшим в программу по текущему ремонту - Девяткине, Колпачном, Потаповском, Сверчковом и Хохловском переулках.

- В ближайшую неделю здесь завершат обновление более 16 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 8 тысяч квадратных метров тротуаров, - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Для этого выделено порядка 40 единиц специальной дорожно-ремонтной техники, 120 самосвалов и более 70 дорожных рабочих.

Подготовительные работы в переулках проводят днем, а укладкой нового асфальта занимаются ночью. Напомним, в 2018 году до завершения дорожно-ремонтного сезона в городе отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров асфальта.

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