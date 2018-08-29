2018-08-29T12:15:55+03:00
Москва

Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа

Здесь появится семь новых станций
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве откроется новый участок Калининско-Солнцевской линии метроВ Москве откроется новый участок Калининско-Солнцевской линии метроФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Участок Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется открыть 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы. В ведомстве добавили, что торжественную церемонию открытия посетит мэр города.

Сообщается, что все строительные работы на новом участке желтой ветки уже завершены. Участок подключен ко всем системам жизнеобеспечения, а также модулям безопасности и транспортной автоматики, передает РИАМО.

28 августа финальный тестовый поезд уже проехал по участку из семи станций, завершив его окончательную обкатку. По итогам движения этого поезда, специалисты подтвердили готовность всех станций к приему пассажиров.

При этом еще около суток займет оформление документации, необходимой для запуска работы нового участка. Добавим, что на желтой ветке появятся станции: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает сетевое издание m24.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге
Большую кольцевую линию метро соединят со второй линией Московских центральных диаметров
К Дню знаний завершат реставрацию главного здания Литературного института
Во всех автобусах и троллейбусах Москвы оплату начнут принимать картой или смартфоном
Жители Подмосковья старше 60 лет с 1 сентября смогут ездить на МЦК бесплатно
Электронные учебники могут появиться в подмосковных школах в ближайшие шесть лет
За проезд в столичных автобусах разрешат платить картой
Скорая с пациентом перевернулась, после столкновения с иномаркой
В подмосковной аварии погиб один человек
Для московского парка «Хуамин» привезут из Китая черепицу и фигурные камни
В столичной больнице имени Ворохобова приемное отделение работает по новым правилам
На Большом кольце метро станции «Лефортово» и «Авиамоторная» запустят в 2019 году
Москвичи могут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн
В центре Москвы появилась новая пешеходная зона
Названа дата московского осеннего велопарада
Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября
Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей