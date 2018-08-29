Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-29T12:15:55+03:00

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Участок Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется открыть 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы. В ведомстве добавили, что торжественную церемонию открытия посетит мэр города.

Сообщается, что все строительные работы на новом участке желтой ветки уже завершены. Участок подключен ко всем системам жизнеобеспечения, а также модулям безопасности и транспортной автоматики, передает РИАМО.

28 августа финальный тестовый поезд уже проехал по участку из семи станций, завершив его окончательную обкатку. По итогам движения этого поезда, специалисты подтвердили готовность всех станций к приему пассажиров.

При этом еще около суток займет оформление документации, необходимой для запуска работы нового участка. Добавим, что на желтой ветке появятся станции: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка», передает сетевое издание m24.ru.