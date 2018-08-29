2018-08-29T12:41:53+03:00
Московская жизнь

В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы

Для подачи документов осталось меньше двух недель
Светлана ВОЛКОВА
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До 10 сентября включительно продлится прием заявок на участие в конкурсе макетов «Москва глазами молодых градостроителей». В нем традиционно принимают участие студенты архитектурно-строительных вузов и колледжей, учащиеся столичных архитектурных школ. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на участие в IV ежегодном конкурсе макетов «Москва глазами молодых градостроителей» уже подано 78 заявок из 17 учебных заведений. Среди участников - колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова, школа архитектурного развития, колледж архитектуры и строительства № 7, московский колледж архитектуры и градостроительства, образовательный комплекс градостроительства «Столица».

С 17 сентября по 17 ноября работы участников сможет увидеть любой желающий в одном из павильонов «Аптекарского огорода» по адресу: проспект Мира, д. 26, стр. 1 на выставочной экспозиции. Победителей и призеров наградят памятными призами - стажировкой в группе компаний «ПИК», сертификатами на курсы изучения иностранных языков, книгами по искусству и архитектуре и другими подарками от партнеров конкурса.

Напомним, впервые конкурс макетов проводился в 2015 году Департаментом градостроительной политики Москвы. Конкурс проходит по четырем номинациям: Москва - экогород: в гармонии с природой; Москва - город будущего: мечтай смело!; Москва - спортивный мегаполис; Москва - город с богатой историей.

Макеты будут оцениваться профессиональным жюри из представителей строительных фирм, архитектурных бюро, инновационных центров, экспертов в области строительства, архитектуры и дизайна. Подробнее об участии в конкурсе и оформлении заявки - на официальном сайте (dgp-maket.ru).

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