В Москве построят 55 километров трамвайных линий

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-29T13:14:58+03:00

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До 2028 года в Москве планируют построить порядка 55 километров линий трамвая, включая 63 остановки и 3 электродепо (см. «Конкретно»). Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

- По Генеральному плану Москвы и утвержденным проектам планировки территории с 2018 по 2028 год намечено строительство и ввод в эксплуатацию 51 километра трамвайных путей в Новой Москве, - отметил Сергей Кузнецов. - Как сообщил мэр Сергей Собянин, это позволит обеспечить транспортную связанность территорий Новой Москвы, в том числе между Киевским и Варшавским шоссе, поселениями Московский, Сосенское, Рязановское и другими.

По его словам, ранее Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик (АГР) зданий конечных станций для двух трамвайной линии. Это ветка от станции метро «Пражская» в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное, а также линия от станции метро «Шоссе Энтузиастов» в столичный район Ивановское.

Первая конечная станция находится на улице Подольских курсантов, около пересечения с улицей Харьковская, в непосредственной близости от разворотного трамвайного кольца. Одноэтажное здание предназначено для оперативного руководства движением трамвайных маршрутов, питания, санитарно-бытового обслуживания, отдыха персонала (водителей, диспетчеров и т. д.), размещения станционных служб и устранения мелких неисправностей подвижного состава. Стены постройки отделают композитными алюминиевыми панелями и металлическими ламелями с окраской под дерево. Общая площадь здания - 261 квадратный метр.

По второму проекту построят одноэтажное здание конечной станции с техническими платформами посадки и высадки и тяговой подстанции внутри разворотного кольца. Этот участок находится в районе пересечения шоссе Энтузиастов с улицей Сталеваров.

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КОНКРЕТНО

Эти линии трамвая готовятся к строительству:

- «От станции метро «Шоссе Энтузиастов» в район Ивановское г. Москвы»;

- «От станции метро «Пражская» в район Бирюлево Западное г. Москвы и северную часть района Бирюлево Восточное»;

- «От пересечения Павелецкого направления МЖД с Элеваторной улицей в 6-й микрорайон Загорья района Бирюлево Восточное г. Москвы»;

- «Кольцевая линия через поселок Коммунарка поселения Сосенское г. Москвы с размещением трамвайного депо»;

- «От автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» до города Троицка».