В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-29T14:34:16+03:00

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В Новой Москве под Калужским шоссе построят уникальный тоннель для автомобилей и Сокольнической линии метро шириной более 100 метров и длиной почти 2 километра. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового участка дороги между Киевским и Калужским шоссе.

- При строительстве новых дорог на присоединенных территориях под Калужским шоссе планируется построить уникальное инженерное сооружение - совмещенный тоннель для автомобилей и нового участка Сокольнической линии метро, - заявил Сергей Собянин.

Тоннель появится на участке трассы от Калужского шоссе до будущего ТПУ «Столбово», в рамках продления магистрали между Киевским и Калужским шоссе. Строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую трассу от Киевского до Калужского шоссе. «Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы. Новая трасса связывает Киевское и Калужское шоссе, МКАД на этом участке дороги очень перегружен, но новая трасса является его фактическим дублером. Так что это очень важная магистраль, сделана на серьезном уровне - в каждую сторону по четыре полосы», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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