Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-30T12:15:32+03:00

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К 1 сентября на улицах Москвы появится 350 праздничных плакатов. Таким образом горожан планируется поздравить с Днем знаний. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

«Специально к этому дню Москву украсят 350 тематических плакатов, которые разместят на билбордах и афишных стендах», – цитирует Бирюкова сетевое издание m24.ru.

Кроме того на фасадах высоток-книжек на Новом Арбате будут транслировать поздравительные ролики, здесь же появится поздравительная надпись: «С днем знаний». Также поздравительный ролик будут транслировать на фасаде здания Центрального телеграфа. Праздничные ролики будут крутить с 1 по 3 сентября.

Отметим, что в честь Дня знаний в городе будут организованы бесплатные тематические мероприятия. Развлечения будут организованы в десяти городских парках. В шести парках пройдут концерты военных оркестров в рамках фестиваля «Спасская башня», пишет «Федеральное агентство новостей».