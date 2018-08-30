Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-30T12:28:33+03:00

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Накануне учебного года детские поликлиники Департамента здравоохранения Москвы перешли на усиленный режим работы. Без выходных прием ведут дежурные врачи. Кроме того, для пациентов открылись дополнительные кабинеты выдачи справок и направлений. Всего за неделю москвичи оформили почти 22 тысячи справок, из них почти 2 тысячи - в выходные дни.

- В прошлом году перед началом учебного года детские поликлиники также работали в усиленном режиме, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Этот опыт оказался успешным. Сейчас для удобства москвичей открылись почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из них более 170 - дополнительно. Прием в кабинетах ведут 570 врачей. В таком режиме поликлиники проработают до 16 сентября, поэтому все необходимые для детских садов, школ и спортивных секций справки можно будет получить в удобное время. Мы и в дальнейшем будем делать так, чтобы подобные пиковые периоды проходили для горожан с минимальными затратами по времени.

В городских поликлиниках кабинеты выдачи справок и направлений работают с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 15.00 в выходные. Записаться можно как в день обращения, так и заранее. Кабинет «Дежурного врача» работает с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 15.00 по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации. Узкие специалисты и участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по обычному графику.

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