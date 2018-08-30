2018-08-30T12:28:33+03:00
Московская жизнь

Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада

Москвичи уже оформили почти 22 тысячи справок
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне учебного года детские поликлиники Департамента здравоохранения Москвы перешли на усиленный режим работы. Без выходных прием ведут дежурные врачи. Кроме того, для пациентов открылись дополнительные кабинеты выдачи справок и направлений. Всего за неделю москвичи оформили почти 22 тысячи справок, из них почти 2 тысячи - в выходные дни.

- В прошлом году перед началом учебного года детские поликлиники также работали в усиленном режиме, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Этот опыт оказался успешным. Сейчас для удобства москвичей открылись почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из них более 170 - дополнительно. Прием в кабинетах ведут 570 врачей. В таком режиме поликлиники проработают до 16 сентября, поэтому все необходимые для детских садов, школ и спортивных секций справки можно будет получить в удобное время. Мы и в дальнейшем будем делать так, чтобы подобные пиковые периоды проходили для горожан с минимальными затратами по времени.

В городских поликлиниках кабинеты выдачи справок и направлений работают с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 15.00 в выходные. Записаться можно как в день обращения, так и заранее. Кабинет «Дежурного врача» работает с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 15.00 по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, получив талон в инфомате или на стойке информации. Узкие специалисты и участковые педиатры детских поликлиник принимают пациентов по обычному графику.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату
Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье
В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку
Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ
В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку
Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге