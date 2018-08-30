В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-30T12:40:39+03:00

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На Серебрянической набережной в центре Москвы археологи во время наблюдения за строительными работами нашли старинную детскую игрушку - фарфоровую лошадку. Всего с начала этого года было обнаружено порядка 10 уникальных игрушек. Сейчас игрушка находится в мастерской, где ее изучают специалисты.

- Игрушки относятся к достаточной редкой категории артефактов, - рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - И нам особенно приятно, что такая вещица была найдена именно накануне начала учебного года. Буквально вчера из земли достали прекрасно сохранившуюся фигурку. Это небольшая фарфоровая лошадка, у которой тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. Кто-то в конце XIX - начале XX веков явно делал ее тщательно и с любовью. Уверен, что спустя столько лет посмотреть на этот артефакт будет интересно и взрослым. Поэтому сейчас он отправится на реставрацию, а после этого станет частью экспозиции московского музея.

В это археологическом сезоне в столице откопали еще несколько игрушек в хронологическом диапазоне от XVI до начала XX веков. Все они сделаны из кости, глины и фарфора. Самой ранней (конец XV - XVI в.) является костяная «бабка» из плюсневой кости домашнего животного. Для утяжеления битка «бабка» залита свинцом. Игрушки XVIII века представлены фрагментом фигурки офицера в мундире и свистулькой в виде всадника на коне. Обе изготовлены из глины. «Офицер» украшен двухцветной поливой, а всадник - росписью красной краской.

Самые поздние среди недавних находок датируются XIX - началом XX века. Это игрушки в виде петуха и деда Мороза. «Петух» изготовлен из красной глины и украшен многоцветной росписью. А одетый в армяк дед Мороз держит под мышкой мешок с подарками.

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