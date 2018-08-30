Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ

СЕГОДНЯ 12:57 2018-08-30T12:58:33+03:00

Центр признан лучшим по итогам программ благоустройства в 2018 году

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В Кремлевском дворце состоялось торжественное награждение по итогам городских программ благоустройства. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил грамоты сотрудникам организаций, победивших в конкурсе на звание лучшего благоустроенного объекта.

- Мы впервые за последние годы, да, собственно, за всю историю Москвы, подводим итоги благоустройства города в Кремлевском дворце, - сказал Сергей Собянин. - И это неслучайно. Мы с вами прошли большой, серьезный этап в развитии города.

Самым благоустроенным округом Москвы признан Центральный округ. Лучшими стали общественные пространства в семи районах округа. Из них два парка округа - Фестивальный и Делегатский заняли первое место.

Скверы Прохоровский в Пресненском районе, Боенский сквер и сквер у Калитниковского пруда в Таганском районе, а также сквер Ислама Керимова в Якиманке удостоились второго места. Лучшими также стали территория школы № 2107 в Мещанском районе и общественное пространство у метро «Бауманская».

- В благоустройстве каждой площадки участвовала своя инициативная группа, с которой на каждом этапе от проекта до финала мы общались, согласовывали свои действия, учитывали пожелания и предложения, - отметил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.

Участие жителей отметят на окружном празднике во вторник, 4 сентября. В списке - 130 человек, в том числе 61 наиболее активных и инициативных жителей округа.

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