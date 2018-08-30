В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-30T14:05:00+03:00

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В центе Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку — фарфоровую лошадку. Находка была сделана во время строительных работ на Серебрянической набережной.

«Двадцать девятого августа в рамках археологических наблюдений за земляными работами на Серебрянической набережной была найдена старинная детская игрушка – фарфоровая лошадка. В настоящий момент она находится в мастерской, где археологи кропотливо изучают особенности артефакта», - цитирует сообщение пресс-службы Мосгорнаследия РИАМО.

Отмечается, что игрушки относятся к достаточно редкой категории артефактов. В департаменте культурного наследия столицы называют особенно интересным тот факт, что старинный предмет был найден в преддверии начала учебного года.

Отмечается, что игрушка хорошо сохранилась. На ней отчетливо видны тщательно прорисованные глаза, грива и копыта. Предположительно ее создатель жил в конце XIX – начале XX веков.

Лошадку решено было отправить на реставрацию, после чего она сможет стать частью экспозиции московского музея, передает телеканал «360».