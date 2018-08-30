2018-08-30T16:35:11+03:00
Москва

Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье

В регионе запланировано порядка 1,5 тысяч торжественных меропритий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье на День знаний будет дежурить более 1200 спасателейВ Подмосковье на День знаний будет дежурить более 1200 спасателейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Свыше 1260 сотрудников МЧС России по Московской области и более 270 единиц техники будут обеспечивать безопасность в День знаний в Подмосковье. Кроме того для быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций система предупреждения и ликвидации ЧС региона привлечет более пяти тысяч сотрудников и почти полторы тысячи единиц техники.

Всего в честь Дня знаний в Подмосковье пройдет порядка полутора тысяч торжественных мероприятий.

Летом специально созданные комиссии проверили учебные заведения на соответствие правилам пожарной безопасности. Инспекции были проведены перед началом учебного года, передает телеканал «360».

Добавим, что для учеников подмосковных школ в сентябре МЧС проведет «Месячник безопасности». В ходе этого мероприятия школьники и педагоги будут проходить тренировки по эвакуации при пожаре, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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