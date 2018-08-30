2018-08-30T17:05:05+03:00
Общество

Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату

Новшество начнет действовать «задним» числом - с 1 августа
Светлана ВОЛКОВА
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Прибавку получат педагоги в классах, в которых учится не меньше 25 детей.Прибавку получат педагоги в классах, в которых учится не меньше 25 детей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Московским учителям, работающим классными руководителями, теперь положена добавка к зарплате. Сумма составит 12,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Московского международного форума «Город образования».

- Причем эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а "задним" числом - с 1 августа, - сказал Сергей Собянин. - Классные руководители испытывают дополнительную нагрузку, которая не до конца оценена городом, школой, тем не менее, требует огромного количества внимания и ответственности.

Прибавку получат педагоги в классах, в которых учится не меньше 25 детей.

Сегодня же Сергей Собянин объявил, что уже в ближайшее время малышей в детсады начнут зачислять по новым правилам. «В этом году мы переходим на новый стандарт. Ребенок имеет право на зачисление в детский сад с двух с половиной лет», - сказал мэр.

По его словам, пока на новый стандарт смогут перейти не все районы столицы. Но подавляющее большинство из них сможет предоставить такую услугу. Городские власти постараются сделать так, чтобы новые правила приема в детсады поскорее заработали по всему городу.

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