В клиниках Москвы в сентябре пройдут дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-31T12:19:39+03:00

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Врачи столичных клиник Департамента здравоохранения Москвы приглашают горожан на дни открытых дверей в сентябре. Расписание можно посмотреть в календаре проекта «Входите, открыто!» (navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php).

- В сентябре пройдет более 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Для детей одиннадцать московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой. Формат открытых дверей очень удобен и востребован у москвичей. Каждый может выбрать день, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику своего здоровья.

В субботу, 1 сентября, в больнице имени Вересаева можно будет пройти диспансерный осмотр. А в следующую субботу, 8 сентября, в больнице имени Иноземцева пройдет день открытых дверей для людей с болью в коленных и плечевых суставах. Здесь можно будет получить консультацию врача травматолога-ортопеда, а при необходимости пройти УЗИ-диагностику суставов или рентген обследование.

В конце сентября в некоторых московских клиниках пройдут медицинские осмотры, приуроченные ко Всемирному дню сердца. К примеру, 28 сентября в центре специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого состоится беседа с врачами на тему «Берегите свое сердце» для родителей. В этот же день в больнице имени Спасокукоцкого можно будет попасть на прием кардиолога. При необходимости пациентам выдадут направления на госпитализацию.

В субботу, 29 сентября, состоится очередная встреча арт-проекта «Сказать не могу молчать» психиатрической больницы № 1 имени Алексеева. Для пациентов проведут творческие мастер-классы, лекции, анонимные консультации специалистов.

Напомним, проект «Входите, открыто!» Департамента здравоохранения Москвы рассчитан на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. В московских больницах постоянно проводятся бесплатные акции для жителей - дни открытых дверей, школы для пациентов и дни здоровья. Все желающие могут прийти сюда, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов и обследования.

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