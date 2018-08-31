2018-08-31T13:02:59+03:00
Происшествия

Лось бил мотоциклиста на Щелковском шоссе

Зверь врезался в байкера, перебегая трассу [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье лось сбил мотоциклистаВ Подмосковье лось сбил мотоциклистаФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Подмосковье перебегавший дорогу лось сбил мотоциклиста. По всей видимости оживленное движение на Щелковском шоссе напугало дикого зверя, из-за чего он со всех ног бросился в лес. Однако испуганное животное так спешило попасть в привычную среду, что на полном ходу врезалось в байкера.

В результате столкновения, и лось и молоциклист упали. Животное перевернулось на спину и вылетело на обочину. Однако после этого лось быстро встал на ноги и убежал в лес, пишет сайт «Свободная пресса».

Пострадавший молодой человек на мотоцикле повалился на бок. К счастью. Ему удалось отделать легкими ушибами, медицинская помощь байкеру не понадобилась.

«Это произошло на 4-м км до Москвы на глазах у моих родителей. Там была пробка, поэтому лось успел проскочить одну полосу, а вот дальше на его пути попался мотоциклист», – приводит слова очевидца интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лось врезался в мотоциклиста на Щелковском шоссе.Сохатый выбежал на Щелковское шоссе и сбил мотоциклиста в Подмосковье

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